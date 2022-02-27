Российская ДРГ обстреляла машину семьи с тремя детьми в Киеве: есть погибшие

Украинские СМИ сообщают, что российские оккупанты решились на очередное военное преступление. В результате обстрела погибла четвероклассница Полина и ее родители. Еще двое детей остались сиротами.

26 февраля в Киеве ДРГ российских оккупантов расстреляла автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми.

Об этом сообщает портал LB.ua со ссылкой на мать одноклассника девочки, которая погибла.

Инцидент произошел на улице Елены Телиги. Погибли три человека, включая четвероклассницу и ее родителей. Двое других детей были госпитализированы. Их состояние характеризуется как тяжелое.

Погибшую девочку звали Полина.

Ранее редакция Курсора сообщала, что российские войска обстреляли пункт хранения радиоактивных отходов в Киеве.

Кроме того, наш портал писал, что российские оккупанты расстреляли рейсовый автобус с украинцами. Есть 5 погибших.

Еще напомним, что Россия захватила гражданское спасательное судно в Черном море.

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