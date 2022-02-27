Российская ДРГ обстреляла машину семьи с тремя детьми в Киеве: есть погибшие

26 февраля в Киеве ДРГ российских оккупантов расстреляла автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми.
Об этом сообщает портал LB.ua со ссылкой на мать одноклассника девочки, которая погибла.
Инцидент произошел на улице Елены Телиги. Погибли три человека, включая четвероклассницу и ее родителей. Двое других детей были госпитализированы. Их состояние характеризуется как тяжелое.
Погибшую девочку звали Полина.
Ранее редакция Курсора сообщала, что российские войска обстреляли пункт хранения радиоактивных отходов в Киеве.
Кроме того, наш портал писал, что российские оккупанты расстреляли рейсовый автобус с украинцами. Есть 5 погибших.
Еще напомним, что Россия захватила гражданское спасательное судно в Черном море.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.