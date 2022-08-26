Российские блогеры на службе ВСУ или как легко получить координаты базы боевиков

Бездумная охота блогеров за просмотрами в интернете сыграла на руку украинским военным, которые из хвастливого видео получили координаты базы боевиков и уничтожили ее.

Российский блогер «спалил» в своем посте местонахождение базы боевиков днр*, ВСУ не растерялись и быстро уничтожили ее.

На базу террористов пушилина, называющего себя главой днр, случайно наткнулись журналисты, изучая ликвидацию троих оккупантов. В статьях российских пропагандистов этих боевиков назвали «простыми волонтерами». Однако выяснилось, что они были боевиками бригады «Пятнашка».

Журналисты, проанализировав аккаунты ликвидированных боевиков, наткнулись на видео блогера из рф Павла Кукушкина, который часто наведывался к террористам.

После тщательного расследования корреспонденты узнали точные координаты базы бригады «Пятнашка».

ВСУ сработали быстро и четко. В результате ликвидирована сама база, много боевиков, а также их техника с БК.

Ранее «Курсор» писал, что в рф заявили, что «готовы» к переговорам с Киевом «на любом уровне»:. Глава комитета госдумы рф по международным делам и лидер лдпр леонид слуцкий заявил, что не исключает возможность возобновления диалога с Киевом.

Курсор» писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский назвал событие, после которого переговоры с российской федерацией потеряют всякий смысл.

Сообщалось, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель, ведь его построили незаконно и теперь это основной пути снабжения вражеской армии.

Кроме этого, гендиректор Baykar рассказал, почему поддерживает Украину в войне. Турецкая компания Baykar, которая славится ударными беспилотниками Bayraktar TB2, поддерживает Украину в войне с рф и несколько БПЛА отдала ВСУ бесплатно.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!