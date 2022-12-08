Российские неонацисты призывают шпионов делиться информацией о военных объектах в странах Балтии

Кроме того, террористы просят, чтобы им слили данные о родственниках военнослужащих.

Участвующая в войне в Украине диверсионно-штурмовая разведывательная группа «русич»* хочет получить сведения о военных объектах в странах Балтии. Об этом террористы написали на своей странице.

Кроме того, они хотят, чтобы им слили данные о родственниках военнослужащих.

«Уважаемые подписчики, проживающие в странах Прибалтики (Литва, Латвия, Эстония), просим вас анонимно поделиться информацией о пребывании на территориях временных республик приведенных ниже объектов, таких как: воинские части, местонахождение пограничных постов, камер наблюдения, данные о движение патрулей на охране государственной границы, расположение вышек связи на приграничных районах, системы охраны», – говорится в сообщении врагов.

Как сообщал Курсор, россия продолжает терроризировать мирных жителей Украины. Однако это не влияет на действия Вооруженных Сил Украины на фронте. Об этом заявил генерал армии США Марк Милли. В частности, он назвал российские атаки по мирному населению Украины неприемлемыми.

По словам Милли, российский лидер владимир путин потерпел поражение в целом, однако впереди еще много боевых действий. Генерал напомнил, как украинцы преодолели первую атаку на Киев, а затем устояли в боях на Востоке страны.

Также Курсор информировал о том, что переговоры с российской федерацией на тему размещения оружия на территории Европейского Союза возможны только после вывода армии рф с территории Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.