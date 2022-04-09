ВОЗ разрабатывает планы на случай возможных «химических атак» в Украине

Европейский глава ВОЗ заявил, что орган готовится к возможной «химической атаке» в Украине.

«Учитывая неопределенность текущей ситуации, нет никаких гарантий, что война не усугубится», — заявил Ханс Клюге, региональный директор ВОЗ по Европе, в заявлении, направленном журналистам из Львова, Украина.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«ВОЗ рассматривает все сценарии и создает непредвиденные обстоятельства для различных ситуаций, которые могут затронуть народ Украины, от продолжающегося лечения массовых пострадавших до химических атак», — сказал он, не уточнив подробностей.

Западные официальные лица неоднократно высказывали опасения, что россия* может применить химическое и биологическое оружие в Украине с риском распространения за пределы страны.

Минобороны россии без предъявления доказательств обвинило Киев в планировании химической атаки против собственного народа, чтобы обвинить москву в применении химического оружия во время вторжения в Украину, которое началось 24 февраля.

В той же речи, которая была отложена из-за сирены воздушной тревоги во Львове, Клюге сказал, что ВОЗ координирует свои действия с ЕС для сортировки пациентов, прибывающих из Украины, и организует их отправку на лечение в Европу.

Он сказал, что ВОЗ уже доставила более 185 тонн предметов медицинского назначения, включая материалы для оказания помощи при травмах, по всей Украине, и сказал, что еще 125 тонн находятся в пути.

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