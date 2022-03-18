Российские оккупанты с 24 февраля убили 109 украинских детей

Во Львове местные жители решили провести акцию на одной из центральных площадей, чтобы почтить память погибших из-за этой войны украинских детей.

За время полномасштабной войны, которую россия* начала против Украины, российские захватчики убили 109 украинских детей.

Об этом сообщили на телеграм-канале Новини Країни+ со ссылкой на инфографику от Офиса генерального прокурора Украины.

Отметим, что 18 марта во Львове, которые сегодня обстреляли ракетами, прошла символическая акция. Ее целью было почтить память погибших детей. Так, украинцы выставили на одной из площадей города 109 пустых колясок.

Ранее редакция нашего сайта писала, что полиция Израиля направит делегацию в Польшу для оказания помощи украинским беженцам.

Кроме того, Курсор сообщал, что знаменитый украинский музыкант показал жуткое видео из больницы, где спасают детей, попавших под обстрелы рф.

Еще напомним, что ведущая CNN расплакалась во время интервью с украинским солдатом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!