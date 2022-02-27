Россияне захватили два украинских судна

В Одесском пограничном отряде заявили, что оккупанты захватили два украинских судна: танкер «Афина» и сухогруз «Принцесса Николь».

Российские оккупанты захватили два украинских судна: танкер «Афина» и сухогруз «Принцесса Николь». Об этом сообщили в Одесском пограничном отряде.

Танкер «Афина» находясь в территориальном море Румынии, в 22 милях от острова Змеиный, получил команду подойти к военному кораблю РФ для проведения досмотра. Сухогруз «Принцесса Николь» из румынских вод также направлялся к острову Змеиный.

«Когда оба гражданских судна подошли к военным кораблям РФ, на них было отключено АИС, и они прекратили выходить на связь. А уже сегодняшним утром системы автоматической идентификации судов показали их пребывание в 18 милях от оккупированного Крыма», – говорится в сообщении.

Ранее Курсор писал, что украинские военные показали развалившуюся технику российских оккупантов. Вооруженные силы Украины захватывают все больше техники оккупанта. Множество российских солдат бросают Танки, БТР и прочий военных транспорт, убегая к границе с РФ. Украинский военный осмотрел бронетехнику российских оккупантов, и, по его словам, россияне приехали на очень плохом военном транспорте.

Также редакция Курсора сообщала, что Украина попросила Красный Крест помочь вывезти трупы российских военных.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что ВСУ сбили российский десантный самолет в Киевской области.

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