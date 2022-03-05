МИД Израиля передал гуманитарную помощь Украине

Доставленная сегодня партия включала одеяла, подушки и средства гигиены. Все это предоставили израильские компании и МАШАВ — агентство по развитию международного сотрудничества при МИДе.

Представители министерства иностранных дел передали Украине первую из трех партий гуманитарной помощи в Закарпатскую область. На Закарпатье принимают большое количество беженцев, которые бегут из мест, где идут боевые действия.

Об этом сообщил глава МИДа Яир Лапид.

Доставленная партия гуманитарной помощи – это одеяла, подушки, а также средства гигиены. Это доставили израильские компании, а также МАШАВ.

В ближайшие несколько дней в Украину доставят еще две партии помощи.

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