Враг ожидал легкой прогулки, а получил настоящий ад — премьер-министр Украины

«На всех участках фронта наша армия держит оборону. Враг ожидал легкой прогулки, а вместо этого получил настоящий ад», — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил на брифинге и сказал, что более двух суток наши войска уничтожают оккупантов на суше, в море, в небе. Тысячи российских военных убиты, сотни – захвачены в плен, тысячи – ранены.

«На всех участках фронта наша армия держит оборону. Враг ожидал легкой прогулки, а вместо этого получил настоящий ад», — сказал он и добавил, что «Украина поднимается — десятки тысяч добровольцев, резервистов, бойцов терробороны приобщились к защите нашей земли. Российское руководство не понимает, что оно сражается не с Вооруженными силами Украины, а со всем украинским народом. И этот народ уже поднялся на освободительную борьбу против оккупантов».

Премьео-министр также отметил, что «враг не достиг своих планов, поэтому начинает обстрел мирного населения. За эти преступления русское командование непременно ждет трибунал. За убийство украинских детей враг будет наказан».

Он заключил, что Украина ничего из этого не простит.

«Приняли распоряжение о передаче конфискованного по решению суда и таможней имущества на нужды ВСУ. Госпогранслужба и Гостаможслужба обеспечат упрощенный режим для пересечения государственной границы транспортных средств, осуществляющих доставку гуманитарной помощи», —также заявил Шмыгаль о серьезной новации.

Кроме того, правительство приняло временное закрытие пунктов пропуска через госграницу с Россией и Беларусью. «Граждане, которые в настоящее время находятся на территории этих государств и хотят вернуться, смогут въехать в страну спокойно и мы призываем возвращаться домой. Докажите, что вы на стороне света», — сказал Шмыгаль.

Ранее Курсор сообщал, что российские оккупанты расстреляли рейсовый автобус с украинцами, 5 погибших.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.