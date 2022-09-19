Российский оппозиционер Гозман уедет в Израиль, если покинет тюрьму: СМИ

Дочь известного российского оппозиционного политика с еврейскими корнями Леонида Гозмана сообщила, что ее отец хотел покинуть россию и уехать в Израиль, но ему не позволили. Также родственники беспокоятся за его здоровье.

По словам Ольги Гозман, либеральный политик получил дополнительные 15 суток ареста. Его родные надеются, что после освобождения 75-летнего Леониду удастся покинуть *российскую федерацию.

Об этом сообщает издание «Детали».

Известно, что Гозман имеет гражданство Израиля, а потому его родственники надеются на содействие израильского правительства в освобождении политика. Его дочь сообщила, что оппозиционер страдает от обострения мочекаменной болезни, из-за чего он нуждается в специальной диете.

Во время первого ареста, длившегося 15 суток, правоохранители позволяли передавать ему продукты, но сейчас это запретили, а потому запасы продуктов у Гозмана иссякают.

«Он помещен в специзолятор, ему сидеть там до 28 сентября, точнее, он должен выйти в ночь с 28 на 29 сентября. Но мы боимся, исходя из опыта многих других людей, что его дело может быть переквалифицировано в уголовное, и тогда ему грозит лишение свободы на 10-15 лет, как и некоторым другим политикам», – рассказала Ольга.

Отметим, что Гозмана, который раскритиковал вторжуние рф в Украине, задержали еще в июле этого года в Москве за то, что он не сообщил властям о получении израильского паспорта. 30 августа его приговорили к 15 суткам тюрьмы за сравнение режима советского диктатора Иосифа Сталина с режимом нацистской Германии, когда высмеивал закон, запрещающий сравнивать упомянутые режимы.

10 сентября 75-летний политик заявил, что готов покинуть россию, если ему это позволит правительство. Также он добавил, что «быт здесь не в удовольствие, но и особенно бояться этого не стоит. Режим ненавязчив, передачи принимают».

«Но если отпустят, то, боюсь вас разочаровать, – да, готов уехать. Тюрьму в моем возрасте пережить, а потом выйти и продолжать борьбу, нельзя. То есть у меня будет выбор – отъезд или неизбежная смерть в тюрьме», – сказал Гозман.

Кроме этого, он признался, что его положение осложнилось тем, что его арестовали на выходе из больницы, где он вынужденно провел больше недели после «неожиданного, тяжелого и, как говорят врачи, опасного приступа».

Ранее «Курсор» сообщал, что Алла Пугачева попросила минюст рф включить ее в список «иноагентов».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!