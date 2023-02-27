В ЦРУ рассказали о главной ошибке путина до начала вторжения в Украину

В ЦРУ заявили, что президент россии владимир путин* мечтал стать «великим полководцем», поэтому начал войну против Украины.

По словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, до начала полномасштабного вторжения россии в Украину планы путина о вторжении знали только 3-4 человека и именно это и стало одной из главных ошибок.

Об этом заявил Бернс АР.

По словам Бернса, он в течение длительного времени наблюдал, как путин уменьшал круг своих советников. В этот круг входили люди, которых путин больше ценил лояльность, чем компетентность.

Бернс отметил, что люди, входящие в этот круг, говорили путину то, что он хотел услышать. Они четко понимали, что выражение сомнений касательно каких-либо утверждениях президента скажется на их продвижение по карьерной лестнице.

«По моему мнению, это был один из самых глубоких недостатков в принятии решений в рф непосредственно перед войной, поскольку такой тесный круг людей подкреплял глубоко ошибочные предположения друг друга», — отметил он.

Также путин думал, что Украина слаба и российская армия сможет быстро захватить украинские территории. Но Бернс добавил, что все эти суждения путина оказались ошибочными.

Ранее Курсор писал, что медведев грозится уничтожить человечество, если существование россии будет под угрозой. Российский политик считает, что мир без россии «не нужен».

Как сообщал Курсор, в воскресенье, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи» был совершен подрыв российского военного самолета ДРЛО А-50, являющегося самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате 2-х взрывов пострадали передняя и центральная части самолёта, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Повреждения серьезные, самолёт точно уже никуда не полетит.

Также Курсор сообщал, что в Институте изучения войны считают, что путин намерен использовать Беларусь в войне против Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!