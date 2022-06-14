Российский террорист гиркин заявил, что рф распадется, а путин умрет

По словам террориста, начало гражданской войны в россии — это возможный вариант. Преступные и политические кланы будут воевать друг против друга.

Российский террорист, который ранее возглавлял террористическую группировку «ДНР», игорь стрелков-гикрин* заявил, что российская федерация распадется, а владимира путина ожидает судьба диктатора Муаммара Кадаффи.

По словам террориста, фсб рф сейчас бездействует и выпускает за пределы россии людей с антивоенной позицией. К примеру, известный шоумен Иван Ургнат, который уже начали распродавать свое имущество в рф.

Террорист уверен, что российская прокуратура должна действовать жестче. Если этого не произойдет, то владимир путин может закончить как Муаммар Кадаффи, который умер от ранения во время гражданской войны в Ливии.

«Превращение РФ в Ливию, где все воюют против всех, более чем возможно. При чем с частичной иностранной оккупацией, полным окончательным распадом страны и лишением даже остатков независимости и лишением перспективы ее восстановления», — заявил гиркин.

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