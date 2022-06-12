Врач рассказала, что произошло с лицом владимира путина

По оценкам экспертов, за короткое время невозможно набирать и сбрасывать вес. В связи с этим необычные изменения в лице путина, вероятно, связаны с заболеванием или приемом определенных препаратов.

Лицо главы рф владимира путина* в последнее время вызывает особый интерес у медиков, так как на нем отображаются признаки тяжелого заболевания. Так, оно сильно оттекшее, что может говорить об интенсивном лечении гормональными препаратами.

Об этом рассказали эксперты сайту Апостроф.

Оттеки на лице путина появляются и сходят, однако его форма – неестественно круглая. За такие короткие промежутки времени невозможно сбрасывать и набирать вес.

Как рассказала врач-невролог Александра Щебет, путин может принимать кортикостероиды. В больших дозах такие лекарства применяются для лечения рака.

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