Российский удар по Одесской области: число жертв возросло

Сегодня российская ракета попала в многоэтажку в Одесской области.

Количество погибших в результате попадания российской ракеты в многоэтажку в Одесской области увеличилось до 17 человек. Среди погибших один ребенок. Спасены из-под завалов 8 человек.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Сегодня ночью около 01:00 в пгт в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара частичное разрушилась девятиэтажный дом. Также произошло возгорание пристроенного к нему магазина.

Кроме этого, в этом же районе в результате ракетного удара частичное разрушилось трехэтажное и четырехэтажное здание базы отдыха. Три человека погибли (из них один ребенок), один человек получил травмы.

Поисково-спасательные работы на местах двух обстрелов продолжаются. Жертв и пострадавших может быть больше.

СМИ сообщают, что три борта ВКС России Ту-22м3 (20840, 20841, 20842), вылетевших из района Волгоградской области, двигались в сторону Крыма. Преодолев примерно 1 200 км, находясь над западным берегом Крыма, совершили три запуска ракетами Х-22/Х-32 в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

Ранее Курсор писал, что россия в очередной раз обстреляла ракетами Одесскую области. В результате обстрела пострадал жилой многоэтажный дом и база отдыха.

Курсор писал об украинских торговых центрах, которые россия посчитала базами НАТО. В сети опубликовали видео того, что осталось от некогда мирных развлекательных и торговых центров Украины. Армия рф посчитала себя вправе вершить судьбы людей, выбирая кому из них жить.

Наша редакция сообщала, что солдаты рф ломают друг другу пальцы, чтобы сбежать с войны в Украине — перехват разговора. Украинские силовики перехватили очередной разговор российских оккупантов, которые рассказывают, как калечат друг друга, чтобы не идти в бой и сохранить себе жизнь.

Напомним, россия решится на новые чудовищные теракты в Украине после саммита НАТО — эксперт.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!