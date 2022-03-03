Война в Украине: Россия нанесла ракетный удар по центру Чернигова, разрушены жилые дома

«Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, кое-где уничтожены стены и перекрытия. Поблизости нет никаких военных объектов», — говорят местные власти.

В Чернигове российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре города.

На месте работают спасатели. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

«Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, кое-где уничтожены стены и перекрытия», — говорят местные власти.

На месте работают спасатели. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Чаус подчеркнул, что вблизи нет никаких военных объектов.

«Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек», — отметил он.





Напомним, что прошлой ночью Израиль проголосовал за осуждение России на Генеральной Ассамблее ООН вместе со 140 другими странами.

Ранее редакция Курсора сообщала, что с начала войны РФ выпустила по Украине более 180 ракет. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что российские войска нарушают все нормы международного права. Они обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, а также прибегают к убийствам мирных жителей, к мародерству. При этом моральный дух оккупантов очень низкий.

Кроме того, мы писали, что в ходе боевых действий погибли два украинских футболиста, один из которых еврей.

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