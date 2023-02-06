Россия лишилась крупнейшей атомной подводной лодки

Сейчас атомная подводная лодка находится на военно-морской базе в Северодвинске с двумя другими суднами такого же проекта с индексом 941.

Подлодку ждет утилизация, но ее сроки пока неизвестны. Название «Дмитрий Донской» останется в ВМФ, поскольку на заводе уже начали строить новый стратег проекта «Борей-А», который назвали точно также.

Известно, что этот крейсер включили в боевой состав флота рф в 1980 году. По водоизмещению он является самым большим в мире — 48 тысяч тонн.

«Курсор» писал ранее, что разведка Североатлантического Альянса заявила, что с базы пропала российская подводная атомная лодка К-329 «белгород», на которой находится «оружие Апокалипсиса» с торпедами «Посейдон». Такое оружие может вызвать «радиоактивное цунами».

Еще мы писали, что министр обороны Йоав Галант заявил, что подводные лодки страны являются гарантией безопасности Израиля от Ирана, «Хизбаллы», ХАМАС и других угроз безопасности.

Напомним, что водолазы в Эгейском море нашли затопленную 80 лет назад подводную лодку. Греческие водолазы смогли обнаружить итальянскую субмарину под названием Jantina, которая затонула во время боя. К сожалению, о тех событиях информации мало.

Читайте также, что в Адриатическом море в Италии были найдены обломки подводной лодки, предполагается, что это был корабль ее Величества «Регент», затонувший в 1943 году.