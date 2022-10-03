СМИ: Разведка НАТО заявила о пропаже российской подлодки с «оружием Апокалипсиса»

Разведка Североатлантического Альянса заявила, что с базы пропала российская подводная атомная лодка К-329 «белгород», на которой находится «оружие Апокалипсиса» с торпедами «Посейдон».

Об этом сообщает La Repubblica.

Известно, что российская торпеда «Посейдон» оснащена ядерной боеголовкой, которая может вызвать «радиоактивное цунами». Такое цунами может стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Торпеда не излучает тепловую волну, на которую настроены датчики Альянса.

Согласно данным издания, НАТО направило разведсправку союзным командованиям из-за опасения, что россия может провести испытания «Посейдона» в районе Карского моря.

«Подводную лодку «белгород» ввели в строй в июле. Теперь она вернулась к погружению в арктических морях. НАТО опасается, что миссия подлодки «белгород» — это впервые в истории испытать суперторпеду «Посейдон», которую часто называют «оружием Апокалипсиса», — пишет итальянская газета La Repubblica.

США активизировали спутниковую сеть для отслеживания этих торпед, но оказались не в состоянии обнаружить их под водой.

Отмечается, что, если рф решит использовать «Посейдон», то спутники США с инфракрасными датчиками будут бесполезны, потому что суперторпеда излучает очень мало тепла и бесшумно двигается со скоростью более 100 км/ч.

Ранее Курсор писал, что эксперт рассказал, применит ли рф ядерное оружие против Украины. Власти россии уже не раз заявляли, что могут использовать ядерное оружие для достижения своих целей в войне против Украины.

Также в ISW назвали два варианта применения путиным тактического ядерного оружия. В Институте изучения войны заявили, что не увидели в речи путина 30 сентября каких-либо признаков намерений рф немедленно применить против Украины ядерное оружие.

Курсор сообщал, что в США считают, что вероятность применения главой рф владимиром путиным тактического ядерного оружия в войне против Украины является самой высокой с начала полномасштабной агрессии. При этом эксперты все же считают такой вариант маловероятным.

Кроме этого, спецслужбы США активизировали усилия по отслеживанию любых действий российских военных, которые могут свидетельствовать, что путин отдал приказ о применении ядерного оружия в Украине.

Курсор также сообщал, что в СНБО Украины оценили вероятность применения путиным ядерного оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!