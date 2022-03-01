Россия выпустила по городам Украины 113 ракет Искандер и Калибр

Россия с 24 февраля выпускает ракеты по украинским городам. Захватчики не гнушаются стрелять даже по объектам гражданской инфраструктуры, жилым районам.

В ВСУ сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину захватчики выпустили по украинским городам и деревням 113 ракет типа «Искандер» и «Калибр».

Как заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выпускались ракеты как наземного, так и морского базирования.

Ракетные обстрелы Залужный назвал преступлением и нарушением норм международного права. Оно должно быть расследовано Гаагским трибуналом.

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