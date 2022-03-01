Россия выпустила по городам Украины 113 ракет Искандер и Калибр

В ВСУ сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину захватчики выпустили по украинским городам и деревням 113 ракет типа «Искандер» и «Калибр».
Как заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выпускались ракеты как наземного, так и морского базирования.
Ракетные обстрелы Залужный назвал преступлением и нарушением норм международного права. Оно должно быть расследовано Гаагским трибуналом.
Ранее Курсор сообщал, что стало известно имя израильтянина, убитого в ходе обстрела автоколонны в Украине.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что страны ЕС массово поддержали инициативу Украины вступить в союз.
Еще напомним, что в Киевской области российские солдаты расстреляли отца на глазах у сына.
В сети показали, как россияне протестуют против войны с Украиной.
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