Россия наносит авиудары по Запорожью, куда эвакуированы 20 тыс. беженцев из Мариуполя

Российские войска продолжают преследовать эвакуированных жителей Мариуполя. Сегодня авиаудары по железнодорожному вокзалу Запорожья мешают им выехать дальше.

В городе Запорожье на юге Украины сообщают об авиударах, которые наносят войска рф*. В течение нескольких дней сюда прибывали беженцы из Мариуполя, их численность составляет примерно 20 тыс. человек, по данным министерства внутренних дел Украины.

По сообщению властей города, авиаудары захватчиков попали в железнодорожный вокзал.

К счастью, сообщений о жертвах на данный момент нет.

На поездах тысячи людей, которые смогли выбраться из практически стертого с лица земли Мариуполя, планировали выезжать дальше вглубь Украины.

В разрушенном Мариуполе все еще остаются сотни тысяч мирных граждан, многие из которых без воды, еды, света и медикаментов сидят в подвалах и ожидают возможности выехать из этой ловушки. Сильные обстрелы города российскими войсками не прекращаются.

«Курсор» ранее сообщал, что российские оккупанты убили более 2 тысяч мирных жителей Мариуполя. Армия россии постоянно обстреливает жилые кварталы Мариуполя — город находится в блокаде уже более двух недель и только 15 марта заработал «зеленый коридор» для мирных жителей.

Редакция «Курсора» публиковала информацию, что в первую неделю войны стратегический украинский порт Мариуполь заблокирован российскими войсками. Захват Мариуполя, города с населением около 450 000 человек на Азовском море, станет для российских войск еще большим призом, поскольку это нанесет серьезный удар по морскому доступу Украины и соединит войска, прибывающие из аннексированного Крыма и Донбасса.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне