Россия обстреливает украинский Чернигов, горят дома и гипермаркет

Российские войска продолжают обстрел Чернигова, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
«Враг нещадно обстреливает Чернигов. По состоянию на 12:20, 28 февраля в течение 20 минут продолжается интенсивный обстрел города Чернигов, улицы Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова», – говорится в сообщении.
Кроме того, в городе произошел сильный пожар в гипермаркете «Эпицентр».
Ранее редакция Курсора писала, что российские оккупанты сбросили снаряды на жилые дома в поселке Донецкой области.
Еще напомним, что Иванкове Киевской области российские оккупанты сожгли историко-краеведческий музей.
Также наш сайт писал, что в Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты значительно снизили темпы наступления.
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