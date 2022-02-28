Россия обстреливает украинский Чернигов, горят дома и гипермаркет

Российские оккупанты обстреливают Чернигов. Они ударили как минимум по четырем улицам с жилыми домами. Горит гипермаркет.

Российские войска продолжают обстрел Чернигова, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«Враг нещадно обстреливает Чернигов. По состоянию на 12:20, 28 февраля в течение 20 минут продолжается интенсивный обстрел города Чернигов, улицы Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова», – говорится в сообщении.

Кроме того, в городе произошел сильный пожар в гипермаркете «Эпицентр».

Фашисти бомблять мій рідний Чернігів.

Докази для трибуналу над Путіним.

Смерть окупантам! pic.twitter.com/fKJ9Covbc9 — Олег Ляшко (@OVLiashko) February 28, 2022

Ранее редакция Курсора писала, что российские оккупанты сбросили снаряды на жилые дома в поселке Донецкой области.

Еще напомним, что Иванкове Киевской области российские оккупанты сожгли историко-краеведческий музей.

Также наш сайт писал, что в Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты значительно снизили темпы наступления.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.