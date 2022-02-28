В Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты значительно снизили темпы наступления

При этом по состоянию на сегодня артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более 5 колонн вражеской техники и живой силы противника. Защитники Украины продолжают удерживать устойчивую оборону.

Оккупанты, прибывшие из РФ, чтобы убивать украинцев, встретились с жестким сопротивлением украинской армии. Из-за этого им пришлось замедлить темпы наступления. Они несут потери как в плане техники, так и в плане живой силы.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также в генштабе в очередной раз напомнили, что РФ воюет со всеми нарушениями норм Международного права. Этой ночью был нанесен ракетный удар по жилым домам в Житомире и в Чернигове.

Однако российские захватчики терпят крах, пытаясь достигнуть поставленной цели.

Ранее редакция Курсора сообщала, что спортивные санкции могут стать для Путина значительным и болезненным ударом.

Кроме того, наш сайт писал, что в Киеве заявили, что информация о полном окружении города — ложь.

Еще напомним, что аэропорт в украинском Житомире обстреляли со стороны Беларуси.

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