Россия планирует новый «жест доброй воли» — аналитики ISW

Аналитики отмечают, что россияне, вероятно, пытаются провести более контролируемый отход в западной части Херсонской области.

по словам экспертов, россияне хотят избежать хаотического бегства, которое было характерно для ухода российских военных в Харьковской области в начале этого месяца.

Об этом сообщается в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что за последние несколько месяцев россияне сильно укрепили свои позиции на западе Херсонской области, в том числе за счет воздушно-десантных частей и, по крайней мере, некоторых частей 1-й гвардейской танковой армии.

«Эти якобы более профессиональные, хорошо обученные и оснащенные части сосредоточены на небольшом участке в Херсонской области и были подготовлены к ожидаемому контрнаступлению. Похоже, они действуют значительно лучше, чем российские силы в Харьковской области. Украинцы уничтожили ряд частей 1-й гвардейской танковой армии в Харьковской области, обратив их в бегство и захватив большое количество качественной техники», — добавили они.

Аналитики заявили, что украинское контрнаступление в Херсонской области, тем не менее, продвигается вперед, и россияне, похоже, пытаются замедлить его и отступить на более обороноспособные позиции, а не остановить его или повернуть вспять.

«Непрерывные украинские атаки на российские наземные пути сообщения через реку Днепр в западной части Херсонской области, по-видимому, все больше влияют на российские поставки на правом берегу — недавние сообщения указывают на нехватку продовольствия и воды в оккупированном рф городе Херсоне и на по крайней мере временное ослабление огня русской артиллерии», — говорится в отчете.

Кроме этого, некачественные прокси-подразделения рухнули на некоторых участках российской линии фронта, более того, позволив украинцам продвинуться вперед.

Аналитики прогнозируют, что украинские силы, вероятно, вернут себе большую часть, если не всю, западную часть Херсонской области в ближайшие недели, если они продолжат блокировать российские наземные пути сообщения и будут продолжать свое наступление. Однако, успехи ВСУ могут по-прежнему быть медленными, если российские войска сохранят свою сплоченность, но также могут значительно ускориться, если российские силы начнут отступать.

Ранее Курсор писал, что Боррель назвал условия, при которых Украина может заключить мир с рф. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что окончательные условия будет определять именно украинская сторона.

Эксперт спрогнозировал, когда ВСУ начнут освобождать Крым. Украина заявила, что намерена деоккупировать всю свою территорию, включая Донбасс и аннексированный в 2014 году Крым.

Курсор сообщал, что по словам Пэта Райдера, Пентагон видит успехи Вооруженных сил Украины в Харьковской и Херсонской областях. Однако все равно отказался даже прогнозировать, когда может завершиться война россии против Украины.

Наша редакция писала, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что ВСУ сломали ход войны еще задолго до контрнаступления.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!