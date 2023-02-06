Россия попросила Израиль помочь Сирии после землетрясения ‒ СМИ

Журналисты пишут, что запрос к Израилю об отправке помощи в Сирию после разрушительного землетрясения поступил от *россии.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отчет без источников не предоставил дополнительные подробности касаемо этого запроса. Предполагается, что Израиль доставит в Сирию гуманитарную помощь и медикаменты.

Чуть ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль готовится отправить помощь Турции и Сирии после разрушительного землетрясения.

«В соответствии с запросом турецкого правительства я руководил отправкой поисково-спасательных и медицинских групп», — сказал Нетаниягу и добавил, что «поступила просьба сделать это и для многих пострадавших при землетрясении в Сирии», поэтому он «поручил сделать и это».

По состоянию на сегодня Израиль и Сирия остаются в состоянии войны и не имеют дипломатических отношений.

Отметим, что сегодня, 6 февраля, в Турции произошло несколько землетрясений, которые унесли жизни более тысячи человек в самой стране и соседней Сирии. Первоначальное землетрясение, оцененное в 7,8 балла по шкале Рихтера, произошло ночью на юге Турции, что привело к обрушению тысяч зданий в Турции и на северо-западе Сирии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

«Курсор» сообщал, что Сирия находится на грани катастрофы после мощного землетрясения, как заявили в спасательной группе «Белые каски».

Помимо этого раввин Менди Читрик, заявил, что информации о жертвах среди еврейских общин в зоне землетрясения нет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!