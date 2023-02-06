Израиль направит помощь в Сирию после землетрясения — Нетаниягу

Сегодня в Турции и Сирии произошло разрушительное землетрясение, в результате которого погибло и пострадало огромное количество людей.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль готовится отправить помощь Турции и Сирии после разрушительного землетрясения.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«В соответствии с запросом турецкого правительства я руководил отправкой поисково-спасательных и медицинских групп», — говорит Нетаньяху.

Премьер-министр добавляет, что «поступила просьба сделать это и для многих пострадавших при землетрясении в Сирии», поэтому он «поручил сделать и это».

На сегодняшний день Израиль и Сирия остаются в состоянии войны и не имеют дипломатических отношений.

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