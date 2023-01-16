Россия произвела первые ядерные боеголовки для суперторпеды «посейдон» — СМИ

В 2018 году президент рф владимир путин* заявил, что «посейдон» — это принципиально новый тип стратегического ядерного оружия с собственным ядерным источником энергии.

россия произвела первые ядерные боеголовки для суперторпед «посейдон», которые будут размещены на атомной подводной лодке «белгород». Об этом сообщают российские СМИ.

«Первые боекомплекты «посейдона» изготовлены, в ближайшее время их получит подводная лодка «белгород», — заявили анонимные источники.

путин впервые объявил о суперторпеде «посейдон» в 2018 году. Тогда он сказал, что это принципиально новый тип стратегического ядерного оружия с собственным ядерным источником энергии. В своем выступлении в 2018 году путин сказал, что дальность действия торпеды будет неограниченной и что она может работать на больших глубинах со скоростью, во много раз превышающей скорость любой подводной лодки или других торпед.

«Они очень малошумны, обладают высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. Сегодня в мире нет оружия, способного им противостоять», — сказал путин.

«посейдон» или океанская многоцелевая система «статус-6», представляет собой подводный беспилотный аппарат, который может запускаться с подводной лодки.

Ранее Курсор писал, что израильский военный рассказал, почему путин не отказывается от ракетных ударов по Украине. Эксперт отмечает, что президент рф владимир путин* в курсе, что ракетные удары по Украине не приносят желаемого результата, но он не собирается останавливаться.

Наша редакция писала, что в The Times рассказали, какой ресурс путин готов «утилизировать» ради новой мобилизации в рф. В последние несколько недель мировые СМИ говорят о том, что владимир путин планирует объявить новую волну мобилизации для участия в войне против Украины.

Bloomberg: путин в войне сделал ставку на бедных и малоимущих россиян. рф продолжает отправлять солдат на фронт в Украину, потому что ее армия несет большие потери. Но путин сделал ставку в войне на самых нуждающихся граждан, мотивируя их большими выплатами.

Курсор также сообщал, что СМИ утверждают, что Путин уйдет в отставку в этом году. Бывший союзник главы кремля заявил о возможности того, что путин скоро уйдет в отставку.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!