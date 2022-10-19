Россия пытается организовать контрнаступление на Харьковщине — ISW

Аналитики заявили, что россия* стягивает на Донбасс различную технику и новую живую силу.

В Институте изучения войны отметили, что россияне предпринимают попытки проводить контратаки на освобожденных украинскими военными территориях Харьковской области.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Россияне могут сохранить территориальные притязания в Харьковской области, несмотря на огромные потери во время недавних контрнаступлений украинских войск… Украинские войска отразили атаку российских войск на Огурцово (населенный пункт в 2 км к югу от границы и примерно в 50 км к северо-востоку от Харькова). Природа этого ограниченного вторжения неясна, но это может свидетельствовать о том, что российские войска продолжают наступательные операции вблизи границы. Учитывая нынешнее постоянно ухудшающееся состояние российских наступательных возможностей в Украине, маловероятно, что российские войска добьются каких-либо успехов в этом районе», — заявили эксперты.

Ранее Курсор писал, что новый командующий «объединенной группировкой вооруженных сил рф в Украине» генерал сергей суровикин выступил с заявлением в телеэфире. Это первое публичное обращение командующего объединенной группировкой вс рф в Украине с начала полномасштабной войны.

Кроме этого, эксперт рассказал, смогут ли ВСУ деоккупировать Херсон через неделю. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что сейчас не стоит устанавливать сроки взятия города украинскими защитниками.

Наша редакция сообщала о том, что в украинской разведке рассказали, сколько еще будет длиться война с рф.

Напомним, в российской области мобилизованных отправили домой из-за алкоголизма.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!