Россия снова расширила список «недружественных стран»

Российская сторона объясняет, что Гернси и остров Мэн были добавлены в список, потому что они поддержали санкции, введенные Великобританией.

Второй раз за неделю власти страны-агрессора россии* расширили список так называемых «недружественных стран». В список были добавлены Гернси, Мэн и Багамские острова.

Багамские острова запретили финансовые операции с Банком россии, Министерством финансов и рядом российских кредитных организаций.

«Согласно указу президента россии, ее гражданам и компаниям, регионам и муниципалитетам, имеющим валютные обязательства перед иностранными кредиторами «недружественных стран», будет разрешено осуществлять платежи в рублях», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор писал, что Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины. Журналисты считают, что игоря гиркина (стрелкова) поддерживают некоторые силовые группы в россии.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!