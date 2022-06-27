Россия ударила по украинскому Харькову: есть погибшие, ранены дети

Российские войска продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины. В результате гибнуть и получают ранения мирные жители.

Сегодня, 27 июня, россия* обстреляла украинский город Харьков. В результате были ранены 15 человек, трое погибли.

Об этом сообщила советника председатель Харьковского областного совета Наталья Попова на странице в Facebook.

«Предварительно 15 человек ранены. Среди раненых есть дети. 3 погибших. Это не окончательное количество», — написала Попова.

Кроме того, российская ракета нанесла удар по территории рядом с детским лагерем в той же Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции в Telegram.

В результате действий военных преступников пострадали 18 жилых домов и два автомобиля. Пострадавших и погибших нет.

На месте взрыва ракеты образовалась большая воронка. Есть фотографии с места события.

Ранее наш сайт сообщал, что эксперт рассказал, чего на самом деле хочет путин от Лукашенко.

Также редакция Курсора писала, что США готовы предоставить Украине систему ПВО и артиллерийскую поддержку.

Еще напомним, что украинские военные уничтожили уже 35 тысяч солдат рф, потери растут с каждым днем.