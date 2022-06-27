Россия ударила по украинскому Харькову: есть погибшие, ранены дети

Сегодня, 27 июня, россия* обстреляла украинский город Харьков. В результате были ранены 15 человек, трое погибли.
Об этом сообщила советника председатель Харьковского областного совета Наталья Попова на странице в Facebook.
«Предварительно 15 человек ранены. Среди раненых есть дети. 3 погибших. Это не окончательное количество», — написала Попова.
Кроме того, российская ракета нанесла удар по территории рядом с детским лагерем в той же Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции в Telegram.
В результате действий военных преступников пострадали 18 жилых домов и два автомобиля. Пострадавших и погибших нет.
На месте взрыва ракеты образовалась большая воронка. Есть фотографии с места события.
Ранее наш сайт сообщал, что эксперт рассказал, чего на самом деле хочет путин от Лукашенко.
Также редакция Курсора писала, что США готовы предоставить Украине систему ПВО и артиллерийскую поддержку.
Еще напомним, что украинские военные уничтожили уже 35 тысяч солдат рф, потери растут с каждым днем.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!