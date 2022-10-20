Россия выводит часть войск из Сирии

россия* передислоцировала свои войска и критически важную военную технику из Сирии.

По сообщению The New York Times со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц, это событие устраняет одно из нескольких препятствий для поддержки Израилем Украины.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Источники сообщили, что «неуверенное» вторжение россии в Украину подорвало ее. Назвав вторжение «неуверенным», источники сообщили, что влияние россии в других частях мира ослабло, что устранило одно из нескольких препятствий на пути Израиля к оказанию военной помощи Украине.

Иерусалим до сих пор воздерживался от поставок Киеву оружия из опасения, что свобода действий ЦАХАЛа будет ограничена в Сирии, где у россии есть плацдарм. Вместо этого она выбрала гуманитарную помощь и стала первой страной, которая открыла полевой госпиталь на территории Украины вскоре после вторжения.

У официальных лиц были разные оценки того, сколько войск россия вывела из Сирии: двое из них заявили, что было выведено от 1 200 до 1 600 бойцов, а третье заявило, что это намного больше. Все трое говорили на условиях анонимности.

Израильский чиновник сообщил The New York Times, что несколько командиров рф были передислоцированы из Сирии в Украину, а военное руководство стало меньше участвовать в повседневном управлении операциями в стране, включая военную координацию с Израилем.

Ранее Курсор писал, что новый командующий «объединенной группировкой вооруженных сил рф в Украине» генерал сергей суровикин выступил с заявлением в телеэфире. Это первое публичное обращение командующего объединенной группировкой вс рф в Украине с начала полномасштабной войны.

Кроме этого, эксперт рассказал, смогут ли ВСУ деоккупировать Херсон через неделю. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что сейчас не стоит устанавливать сроки взятия города украинскими защитниками.

Наша редакция сообщала о том, что в украинской разведке рассказали, сколько еще будет длиться война с рф.

Напомним, что в СНБО Украины рассказали, зачем путин ввел «военное положение» на аннексированных территориях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!