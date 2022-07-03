Россияне обстреляли из реактивных систем залпового огня города Донецкой области: жуткие фото

В настоящее время подтверждена гибель 6 человек из-за обстрелов. Также 15 человек травмированы. Осмотр мест обстрелов продолжается.

Масштабный обстрел Славянска и Краматорска из реактивных систем залпового огня свидетельствует, что захватчики из рф* целенаправленно выбирают своими целями гражданские, а не военные объекты.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов.

Кроме того, не телеграм-канале Реальная война появились фотографии разрушенной гражданской инфраструктуры: жилые частные дома, магазины.

Отметем, что в последние дни российское оккупанты стали куда активнее атаковать гражданские цели в населенных пунктах Украины. Они обстреливают города старыми ракетами, которые не обладают высокой точностью. Часто под обстрелами оказываются многоквартирные дома, торговые центры, вокзалы и туристические базы. Россияне не останавливает гибель детей.

Ранее редакция Курсора писала, что Лукашенко определил роль Беларуси в войне Украины с россией.

Также наш сайт сообщал, что россия заявила, что якобы установила полный контроль над еще одним регионом Украины.

Еще напомним, что в сети показали, что осталось от российского корабля «Саратов» после попадания украинской «Точки-У».