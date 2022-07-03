В сети показали, что осталось от российского корабля «Саратов» после попадания украинской «Точки-У»

В открытом доступе появилось фото, которое указывает на то, что россиянам во временно оккупированном Бердянске удалось поднять на поверхность свой потопленный большой десантный корабль «Саратов», уничтоженный ударом украинского ОТРК «Точка-У» 25 марта 2022 года.
Об этом пишет Defense Express.
Как видим, «Саратов» уничтожен до основания.
Таким образом, россияне подняли корабль с паспортным водозамещением порядка 4000 тонн и длиной корпуса порядка 110 метров.
Однако журналисты отмечают, что целесообразность такой акции выходит за пределы здравого смысла — буксировать во временно оккупированный Крым столь разрушенное судно вряд ли возможно, а судоремонтный завод во временно оккупированном Мариуполе разрушили сами россияне.
Тем не менее представитель оккупационной власти в Бердянске Александр Сауленко сообщил, что «Саратов» планируется отправить на ремонт в Керчь.
Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова.
Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.
Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!