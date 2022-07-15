Россияне обстреляли ракетами украинские города Кременчуг и Днепр: жуткие кадры

22:25, Сегодня
Новости СНГ, Политика
взрыв фото
Фото: depositphotos.com

В сети также появляются кадры пожаров, вспыхнувших после «прилетов». Также опубликовали видео, на котором можно увидеть, как вражеская ракета пролетала над городом.

Вечером 15 июля войска рф* нанесли удар по городам Кременчуг Полтавской области и Днепр Днепропетровской области.

Так, глава полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что в Кременчуге прогремели взрывы, однако подробностей пока не сообщается.

Больше подробностей известно об атаке на Днепр. Местные жители сообщали о работе ПВО. Обломки ракеты, судя по всему, упав, вызвали пожары.

На телеграм-канале Днепр Оперативный начали появляться фото и видео с места событий.




Сообщается о горящих автомобилях, в которых были люди.


Ранее редакция нашего сайта писала, что британский пленный Пол Ури умер в плену у боевиков ДНР.

Кроме того, Курсор сообщал, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине.

Еще напомним, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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