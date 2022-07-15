В ОБСЕ подтвердили, что россияне насиловали и убивали детей в Украине

Посол США при ОБСЕ, резюмируя, заверил, что США приложат все усилия для поддержки всех усилий по привлечению к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях.

Подтверждены неоднократные случаи сексуального насилия, которые совершали военные россии* в отношении мирного населения Украины. Это касается и детей.

Об этом сказано в новом отчете ОБСЕ, сообщил США в организации Майкл Карпентер.

По словам чиновника, этот отчет ему было мучительно читать. По его словам, масштабы зверств россиян огромны. Он привел в пример 23-летнюю девушку из Бучи, которую похитили, долго насиловали, пытали, а затем застрелили российские военные.

Миссия ОБСЕ посетила Бучу, Ирпень и другие населенные пункты Киевской области, которые временно были оккупированы.

«На нашей стороне факты, и не просто факты, а доказательства», — добавил Карпентер.

Речь идет о фотографиях и видеороликах.

Карпентер рассказал, что в летнем детском лагере в Буче были выявлены камеры для пыток. Некоторых привязывали к стульям пружинами, других топили. Также была отдельная комната для казней. Выявили пять мертвых мужчин со следами ожогов, рваными ранами, синяками.

Ранее редакция нашего сайта писала, что британский пленный Пол Ури умер в плену у боевиков ДНР.

Кроме того, Курсор сообщал, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине.

Еще напомним, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине.