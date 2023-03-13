Россияне отправили в Донецкую область Украины поезд с заключенными

С начала полномасштабного вторжения рф потеряла уже 159 800 своих военных.

После больших потерь в зоне боевых действий россияне завозят на оккупированные территории заключенных, в том числе женщин.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

Украинские военные отмечают, что войска рф* активно использует альтернативные источники пополнения живой силы. Так, на прошлой неделе, было отмечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. Один из вагонов — с осужденными женщинами. Как и на каких направлениях их собираются использовать — пока неизвестно.

Тем временем россияне несут огромные потери на всех направлениях фронта. С начала полномасштабного вторжения рф потеряла уже 159 800 своих военных. Причем, речь идет исключительно о подтвержденных фактах, реальное число убитых россиян может быть уда больше. Только за вчерашний день украинские военные уничтожили как минимум 710 оккупантов.

Российских танков было уничтожено 3 тыс. 474 (+8 за минувшие сутки) единицы, боевых бронированных машин — 6 тыс. 774 (+5), артиллерийских систем — 2 тыс. 503 (+16), реактивных систем залпового огня — 493.

Средств противовоздушной обороны было уничтожено 259, самолетов — 304, вертолетов — 289, беспилотников оперативно-тактического уровня — 2 тыс. 109 (+1), крылатых ракет — 907. Кроме того, кораблей/катеров было уничтожено 18, автомобильной техники и автоцистерн — 5 тыс. 354 (+6), а специальной техники — 251 (+9).

Курсор писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.

Еще мы писали, что Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории российской федерации. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!