Россияне перекрыли на ночь Крымский мост - что произошло

Движение по сооружению будет закрыто в течение девяти часов.

Во временно оккупированном Крыму россияне объявили о закрытии незаконно построенного Крымского моста на всю ночь.

Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Известно, что это сооружение будет недоступно для движения в течение девяти часов. Ограничения начнутся с 28 сентября в 21:00 и будут продолжаться до 29 сентября в 06:00.

Организаторы объявили, что такое закрытие необходимо для проведения "восстановительных работ". Ранее в сентябре российские власти Крыма сообщили о необходимости восстановления части Крымского моста, которая была повреждена в результате взрывов 17 июля. Тогда была повреждена дорожная часть моста, и в настоящее время планируется ее ремонт.

Следует отметить, что в последнее время Крымский мост стали периодически закрывать из-за частых атак на полуостров. Эти закрытия происходят при воздушных тревогах, которые также стали более частыми в последнее время. На момент публикации данной информации, местные "власти" не дали комментариев относительно этих ограничений.

С начала текущего месяца на территории Крыма стали регулярно срабатывать воздушные тревоги, и, недавно, произошли сильные взрывы. 22 сентября в Севастополе подвергся атаке штаб *черноморского флота россии.

Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщил, что благодаря успешной спецоперации Вооруженных сил Украины, по меньшей мере 9 оккупантов погибли в Севастополе, а еще 16 были ранены. Среди раненых находятся российские генералы и командующий черноморским флотом рф.

Ранее военный эксперт выразил мнение, что это событие ускорит решение россиян о покидании временно оккупированного Крыма. Он предполагает, что решение россиян о покидании Крыма в первую очередь будет зависеть от сил и ресурсов, которыми располагает украинская армия.

Ранее в украинской разведке рассказали о будущем Крымского моста.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!