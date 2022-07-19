Россияне в скором времени могут восстать против путина — политик

Граждане рф* в скором времени начнут «просыпаться» и понимать, что владимир путин ведет россию к провалу и краху. Их политика к режиму в скором времени изменится. В частности, из-за того, что война в Украине сильно затянулась.
Об этом рассказал российский оппозиционный политик оппозиционер Михаил Касьянов в интервью основателю издания Гордон.
Он уверен, что множество россиян уже ждут, когда же закончится война с Украиной. Им обещали маленькую победоносную войну, однако боевые действия идут слишком долго. Так, война идет уже почти полгода, а конца ей еще не видно.
«Поэтому я считаю, что граждане начнут просыпаться и начнут пересматривать свое отношение к режиму», — рассказал Касьянов.
Ранее наш сайт писал, что израильский офицер рассказал, почему рф обстреливает гражданские объекты Украины.
Кроме того, Курсор сообщал, что стало известно, как российская армия пытается «выманить» HIMARS и M270 у ВСУ.
Еще напомним, что эксперт рассказал, когда Украина перейдет в контрнаступление.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!