Россияне в скором времени могут восстать против путина — политик

Стоит отметить, что по данным всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованным в июне, в рф владимиру путину доверяли 80,8 процента опрошенных граждан.

Граждане рф* в скором времени начнут «просыпаться» и понимать, что владимир путин ведет россию к провалу и краху. Их политика к режиму в скором времени изменится. В частности, из-за того, что война в Украине сильно затянулась.

Об этом рассказал российский оппозиционный политик оппозиционер Михаил Касьянов в интервью основателю издания Гордон.

Он уверен, что множество россиян уже ждут, когда же закончится война с Украиной. Им обещали маленькую победоносную войну, однако боевые действия идут слишком долго. Так, война идет уже почти полгода, а конца ей еще не видно.

«Поэтому я считаю, что граждане начнут просыпаться и начнут пересматривать свое отношение к режиму», — рассказал Касьянов.

Ранее наш сайт писал, что израильский офицер рассказал, почему рф обстреливает гражданские объекты Украины.

Кроме того, Курсор сообщал, что стало известно, как российская армия пытается «выманить» HIMARS и M270 у ВСУ.

Еще напомним, что эксперт рассказал, когда Украина перейдет в контрнаступление.