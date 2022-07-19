Эксперт рассказал, какие военные планы путина в Украине провалились

Владимир путин* на протяжении следующих месяцев может начать запустить информационную кампанию о том, что в Украине все цели якобы уже достигнуты.
Об этом рассказал российский оппозиционный политик Михаил Касьянов изданию Гордон.
По его словам, россия хотела бы захватить также Николаев и Одесскую область, однако оккупантов остановили силы украинской армии.
«Думаю, путин хотел бы дойти до Одессы, но украинские войска его остановили — до Николаева он не смог прийти», — отметил Касьянов.
Напомним, что ранее российская пропаганда прямо говорила о том, что российские войска должны «пробить коридор» к непризнанному Приднестровью, где также находится группировка армии рф.
Ранее Курсор писал, что американский политолог призвал помочь Украине разбомбить Крымский мост.
Также напомним, что россияне вторглись в Украину, используя карты прошлого столетия.
Еще напомним, что главный раввин Украины рассказал о безумии владимира путина.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!