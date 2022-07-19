Стало известно, как российская армия пытается «выманить» HIMARS и M270 у ВСУ

Шойгу хочет создавать фейковые «командные пункты», чтобы «выманивать» HIMARS и M270. Для «охоты» на украинские системы россияне собираются использовать стратегические КР с дальностью полета более 5 тысяч километров.

Минобороны рф* заявило, что их глава сергей шойгу приказал применять «высокоточное вооружение» именно против ракетных систем M142 HIMARS и M270, уже имеющихся в распоряжении Вооруженных Сил Украины и активно «работающих» по вражеским складам боеприпасов и командным пунктам.

Об этом пишет Defense Express.

До этого россияне планировали «охотиться» на украинские M142 HIMARS и M270, просто отстреливая крылатые ракеты стратегического назначения типа Х-101 из бомбардировщиков типа Ту-95МС по позициям, где могли бы находиться эти ракетные системы ВСУ. Но судя по всему, такой замысел у россиян провалился.

Поэтому, как стало известно Defense Express сразу из нескольких источников, оккупанты решили «усовершенствовать» тактику своей «охоты» на M142 HIMARS и M270 и создавать фейковые «командные пункты», «выманивать» украинские ракетные системы на стрельбу по этим несуществующим объектам, обнаруживать огневые позиции и уже тогда бить своими крылатыми ракетами.

Безусловно, следует отметить, что враг пытается совершенствовать свой формат противодействия украинским M142 HIMARS и M270, которые уже «выносят» тылы оккупационных войск армии рф.

Напомним, что россияне вторглись в Украину, используя карты прошлого столетия. Российские командиры при планировании полномасштабного вторжения в Украину использовали топографические карты страны 1969 года.

Кроме того, Курсор сообщал, что эксперт рассказал, чего на самом деле боятся в россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!