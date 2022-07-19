Эксперт рассказал, когда Украина перейдет в контрнаступление

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, до конца лета «основным военным театром» будет Донецкое направление.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что в течение последних нескольких месяцев перестали существовать три наиболее боеспособных подразделения армии россии*, но в кремле все еще делают громкие заявления о планах в Украине.

Об этом эксперт сказал в эфире «Единого марафона».

По его мнению, основные сражения будут проходить на Донецком направлении. В частности, россияне будут пытаться выйти «на линию вкраплений ВСУ в направлении Славянска и Краматорска».

Он также отметил, что точечные удары украинских военных позволили затормозить наступательные действия россиян на востоке и на юге Украины. При этом на Херсонском и Харьковском направлениях россияне были вынуждены перейти к пассивной обороне, чтобы сдерживать наступление ВСУ.

«С получением оружия от партнеров, которое уже поступило в ВСУ, будет наблюдаться изменение военного противостояния. То есть контрнаступления украинских военных по нескольким направлениям уже возможно к концу лета», — добавил Снегирев.

Ранее Курсор писал, что аналитики назвали новые цели россии на Донбассе. Аналитики ISW заявляют, что захват Славянска уже не является приоритетной задачей для российских военных.

Курсор писал, что россияне нанесли ракетный удар по Одесской области: появились новые подробности. россия ночью обстреляла Одесскую область, выпустив семь ракет из воздушного пространства над Черным морем.

Курсор писал, что американский политолог призвал помочь Украине разбомбить Крымский мост. По его мнению, США пытаются не допустить выхода боевых действий за пределы Украины. Негласный запрет на обстрел российской территории эксперт назвал глупым.

Стало известно, что россияне вторглись в Украину, используя карты прошлого столетия. Российские командиры при планировании полномасштабного вторжения в Украину использовали топографические карты страны 1969 года.

Кроме того, Курсор сообщал, что эксперт рассказал, чего на самом деле боятся в россии.

Еще напомним, что главный раввин Украины рассказал о безумии владимира путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!