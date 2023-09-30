Россияне выдали польский город за свой калининград

Они решили схитрить, но допустили небольшую оплошность.

Российские пропагандисты продолжают "кормить" своих зрителей фейками. Так, в очередном сюжете на телеканале "Россия 1" одобряли российский калининград и рассказывали о "конкурентоспособности" города даже в условиях санкций Запада. Однако вместо калининграда в видео показали польский город Эльблонг.

Об этом сообщает "ТСН".

В сюжете речь шла о программе социально-экономического развития калининградской области, презентованной президенту-диктатору владимиру путину на встрече с правительством.

"Регион остается конкурентоспособным даже в условиях западных санкций", – говорит диктор-пропагандист. Во время сюжета были продемонстрированы Калининградские кадры, но в видео также появился собор Святого Николая в польском Эльблонге.

Ранее "Курсор" писал о том, что на встрече путина с президентом Южного Судана произошел нелепый конфуз - забавный момент попал на видео.