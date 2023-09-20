Рядом с резиденцией путина взорвался дрон – СМИ

Это связано с утренними событиями в российском курортном городе.

Сегодняшняя атака БПЛА на нефтебазу "Роснефти" в *сочи стала самой дальней атакой беспилотника на черноморском побережье. Более того, он упал всего лишь в 25 км от сочинской резиденции президента рф владимира путина.

Об этом сообщает Metro.

Известно, что взрывы прогремели в адлере, который находится приблизительно в 550 км от ближайших территорий, контролируемой Украиной. Ранее беспилотникам никогда не удавалось залетать настолько далеко вглубь черноморского побережья рф – до этого в феврале этого года БПЛА атаковал нефтебазу "Роснефти" в туапсе.

На сей раз дрон упал приблизительно в 25 км от официальной резиденции путина "Бочаров ручей", находящейся ближе к Украине, чем нефтебаза. Отмечается, что при запуске из Украины маршрут беспилотника должен был проходить мимо резиденции.

Согласно информации издания "Проект", сочинская резиденция кремлевского диктатора имеет копию его кабинета из подмосковного "Ново-Огарево". К слову, в мае этого года возле последнего тоже падал БПЛА, а также в том же месяцы происходили взрывы над Сенатским дворцом кремля, где находится кабинет президента рф.

В "Агентство. Новости" пишут, что в последнее время возле нескольких резиденций путина размещали системы ПВО. В частности, известно о нахождении в Красной поляне, находящейся приблизительно в 30 км от аэропорта адлера, "Панциря-С1". По информации журналистов, там построена секретная резиденция российского президента.

Ранее СМИ выяснили новые интересные детали о московской больнице, где якобы лечится кадыров.

Также "Курсор" сообщал, что Украина может получить огромное количество ракет ATACMS.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!