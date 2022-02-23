Сегодня в ряде регионов Украины могут ввести режим чрезвычайного положения

Режим чрезвычайного положения в ряде областей Украины могут ввести уже сегодня.
Нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк уточнил в своем Telegram, что Верховная Рада, вероятно, будет голосовать за введение чрезвычайного положения уже около 12:30.
«С высокой вероятностью в 12:30 будем голосовать чрезвычайное положение в ряде областей (не по всей стране)», — написал он.
«Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что такое решение будет касаться прежде всего Донецкой и Луганской областей.
«И возможно Киева и области, Харьковской области, Херсонщины», — добавила она.
Нардеп отметила, что чрезвычайное положение вводится «максимум на 60 дней с возможностью пролонгации по необходимости».
Напомним, вчера глава крупнейшей в Украине политической партии — Слуги народа — Давид Арахамия заявил, что, по его мнению, уже сейчас нужно вводить ЧП в Донецкой и Луганской областях.
Ранее Курсор писал, что Владимир Зеленский объявил призыв резервистов в армию. Об этом он сказал в видеообращении к народу Украины вечером во вторник, 22 февраля.
Также Курсор сообщал, что в МИД России заявили, что пока не будут вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса.
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