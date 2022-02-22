Украина может ввести чрезвычайное положение в некоторых областях

Глава крупнейшей в Украине политической партии — Слуги народа — Давид Арахамия заявил, что, по его мнению, уже сейчас нужно вводить ЧП в Донецкой и Луганской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил возможность введения чрезвычайного положения в приграничном с Россией регионе на встрече с представителями силовых структур Верховной Рады. Об этом во вторник 22 февраля заявил глава Слуги народа Давид Арахамия.

«Была идея ввести военное положение, но мы не будем его вводить, пока Россия не начнет вторжение. Однако вопрос о введении чрезвычайного положения в приграничных районах подробно обсуждался, и, возможно, мы увидим развитие ситуации. В первую очередь это Донецкая и Луганская области. С моей личной точки зрения, представляется необходимым ввести это уже сейчас», — сказал он.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

Кроме того, Путин рассказал, в каких границах Россия признает «ДНР» и «ЛНР». Глава Российской Федерации выступил на пресс-конференции, где заявил, что в конституции «ЛДНР» границы прописаны в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.

Также сообщалось, что в МИД России заявили, что пока не будут вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса. Журналисты и очевидцы заявляют, что в ночь на 22 февраля на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей ввели тяжелую технику без опознавательных знаков за несколько часов после выступления Путина.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.