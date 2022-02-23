Зеленский объявил призыв резервистов в армию

Президент Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о призыве военнослужащих резерва на фоне агрессии со стороны РФ.

Владимир Зеленский объявил призыв резервистов в армию. Об этом он сказал в видеообращении к народу Украины вечером во вторник, 22 февраля.

“Мной как Верховным Главнокомандующим издан указ о призыве резервистов в особый период. Я подчеркиваю, речь идет исключительно о гражданах, причисленных к оперативному резерву“, – сказал Зеленский, не уточнив, о какой из очередей идет речь: ОР-1, ОР-2 или обе.

Он отметил: «Мы должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке».

Кроме того, президент Украины подчеркнул, что сейчас нет нужды в объявлении всеобщей мобилизации.

«Нам нужно оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования», — добавил он.

Зеленский сказал также, что по решению главнокомандующего Вооруженными силами Украины в ближайшее время будет проведено учебное собрание резервистов терробороны.

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