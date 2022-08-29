Шойгу отстранили от управления войсками рф в Украине — разведка Британии

Согласно сообщениям СМИ, проблемы россиян в войне против Украины стоили министру обороны россии сергею шойгу* должности.

Аналитики британской разведки заявили, что сергея шойгу отстранили от реального управления войсками россии в войне против Украины, теперь оперативные командиры делают доклады о ходе войны напрямую президенту рф владимиру путину.

Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании, опираясь на данные российских СМИ.

«Российские офицеры и солдаты, имеющие собственный опыт войны, вероятно, регулярно высмеивают шойгу за его неэффективное руководство, так как прогресс россии в войне застопорился», — заявили в Минобороны Британии.

В разведке отмечают, что, возможно, шойгу не имеет военного образования и опыта, но он пытался избавиться от репутации человека без серьезного военного опыта.

Известно, что большую часть своей карьеры шойгу работал в строительном секторе и в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Ранее «Курсор» писал, что украинская разведка рассказала, может ли россия использовать ядерное оружие. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что в данный момент войны российские оккупанты не готовы использовать ядерное оружие.

Ранее специалисты назвали страны, которые могут лучше всего пережить ядерную войну.

Кроме этого, Скибицкий рассказал о количестве ракет, которые остались у рф.

Курсор сообщал, что в Украине рассказали о том, чем победа россии может обернуться для всего мира.