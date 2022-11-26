Шокирующие кадры с передовой: ВСУ под взрывами «Градов» эвакуировали пожилую женщину

Военные и волонтеры под огнем и взрывами вывезли старушку с опасной территории на востоке Украины. Женщина благословила своих спасителей.

Украинские военные показали видео спасения старушки, которая оставалась на линии огня на Донбассе.

Волонтеры вместе с ВСУ под постоянными обстрелами эвакуировали бабушку с прифронтовой территории.

Пожилую женщину посадили в машину, однако в это время усилились обстрелы российскими оккупантами. Снаряды, выпущенные «Градами» взорвались перед самой машиной, у водителя сработала подушка безопасности, но чудом все остались невредимы.

Волонтеры вместе с бабушкой, подхватив ее под руки, добежали до другого автомобиля и смогли вывезти местную жительницу из опасного района.

Взамен старушка подарила своим спасителям обереги и сказала, что оккупантам она не достанется.

Ранее Курсор сообщал о подробностях взрывов в Днепре: количество жертв увеличивается. В результате российской ракетной атаки по Днепру, который повредил жилые дома и вызвал пожары, за помощью к медикам обратились 13 человек.

Наш сайт уже писал про «вторую трансформаторную армию»: в украинском СНБО посмеялись над российскими военными. Российская армия боится ВСУ и всячески избегает прямого столкновения с украинскими военными, зато они «героически» обстреливают объекты критической энергоструктуры.

Также мы сообщали, что военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Российская федерация продолжает нести на войне в Украине большие потери и терять захваченные рубежи. Самым главным провалом армии страны-агрессора стала потеря Херсона, ведь с начала полномасштабного вторжения он был единственным крупным достижением оккупантов.

«Курсор» уже информировал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!