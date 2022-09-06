Скандал в самолете: русскоязычная женщина ударила маленькую украинку

Русскоязычная женщина в самолете Вена — Валенсия ударила ребенка из Украины, которая сидела на сиденье за ней.

Деталями истории поделилась мать девочки Роксолана Малый.

По словам женщины, в тот день она с детьми возвращалась из Украины в более безопасное место. Дети спокойно играли с гаджетами, а через некоторое время дочь Роксоланы начала складывать свой столик, чтобы сходить в туалет.

«С сиденья перед ней просовывается рука в наш ряд, замахивается и дает ей пощечину, которая пришлась по спине, потому что Селена как раз развернулась в сторону прохода. Я замечаю это боковым зрением, не совсем понимаю/верю, что произошло, возвращаюсь к Селене. Девочка выглядит очень напуганной, говорит, что не знает, что случилось, и что ей очень неприятно. Перепуганная выходит в туалет. Я все еще не могу понять, что произошло, заглядываю на сиденье впереди — дамочка лет 50 с закрытыми глазами, будто спит», — вспоминает женщина.

Испуганная мать решила проверить, что именно происходит, повторив движения девочки.

«Четко и фокусированно вижу, как с переднего сиденья просовывается рука по локоть и смачно замахивается…Шлепок пришелся в воздух, потому что Селены там как раз не было…Я шокирована…встаю и обращаюсь к дамочке (на английском): «Вы только что ударили моего ребенка. У нас, у людей, есть другие способы решать спорные ситуации, они называются — общение. Однако, по тому, как вы поступили, у меня есть сомнения относительно вашей человечности». Мадам дальше делает вид, что спит», — рассказала мать девочки.

Женщина решила не замалчивать этот инцидент, поэтому вызвала бортпроводника. Пассажирка все еще продолжала делать вид, что спит. Однако бортпроводник все же настойчиво пытался объяснить ей, почему к ней возникли претензии. Пассажирка выдержала паузу, обернулась к матери девочки и заявила: «Женщина, ваши дети невоспитанны» (по-русски).

После порции бессмыслиц украинка решила закончить диалог, оставшись на сиденье дочери. После приземления к самолету прибыл экипаж гражданской гвардии Испании. Русскоязычную пассажирку попросили выйти с вещами, она поняла, что за избиение ребенка нужно будет отвечать и попыталась договориться. Однако этого у нее не получилось.

«Мы далее обратились за медицинским обследованием, которое является необходимым для того, чтобы подать заявление в полицию, и, собственно подали заявление в полицию… Соседи «мадам» подтвердили, что видели, как она ударила Селену. Соседи через проход, семейная пара с двумя детьми, сказали, что нечто подобное она сделала перед посадкой в самолет с их дочерью. У Селены признаков физических травм, к счастью, не обнаружено. Зато, без сомнений, имел место вред, нанесенный ее психическому состоянию», — добавила украинка.

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