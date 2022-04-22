Следующие четыре недели определят исход войны в Украине — СМИ

Через месяц наступит истощение обеих сторон и очень важно, в каком положении окажутся украинские и российские войска. Если путин захватит Донбасс и сухопутный коридор в Крым, у него будет сильная позиция на переговорах.

Предстоящие четыре недели определят исход войны между Украиной и россией*.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации Байдена.

Предполагается, что война в Украине также определит новые границы в Европе. Аналитики уверены, что военные действия будут долгими и изнурительными, а потому Украине необходимо срочно доставить больше тяжелого оружия.

Аналитики заявили, что в случае, если российским войскам удастся захватить восточные области Украины, путин представит свою «спецоперацию» как успешную. Однако, если украинские военные смогут отбить атаку, то рф придется либо объявлять всеобщую мобилизацию, либо идти на мирные переговоры.

Также в Пентагоне считают, что украинские военные, если будут действовать правильно, смогут отбросить российские войска и деоккупировать свои территории.

Ранее редакция нашего сайта писала, что Зеленский рассказал, как можно освободить Мариуполь.

Кроме того, Курсор сообщал, что украинские военные показали эффектные кадры уничтожения российских истребителей.

Еще напомним, что 91-летняя женщина, пережившая Холокост, умерла при осаде Мариуполя.