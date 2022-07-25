МИД Израиля призвал израильтян воздержаться от посещения Украины на Рош ха-Шана

Появилось заявление МИД Израиля в преддверии празднования Рош ха-Шана в Умани. Так, в связи с военными действиями в Украине, МИД Израиля призывает израильских граждан воздержаться от посещения Украины, включая город Умань и его окрестности.
Заявление опубликовал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский на своем канале в Telegram.
«Рекомендуем израильским гражданам, находящимся в Украине, немедленно покинуть территорию страны. В Украине сохраняется опасность ракетных ударов и воздушных атак по населённым пунктам и гражданским объектам, в том числе — в центре и на западе страны. Речь идёт о реальной угрозе жизни», — написано в сообщении.
Также отмечается, что работники Посольства Израиля не находятся в Украине на постоянной основе, и у них не будет возможности оказать консульскую помощь в случае необходимости.
Ранее мы писали, что заместитель посла Украины в Молдове Владимир Манжола сказал, что его страна не будет препятствовать паломникам в посещении Умани на Рош ха-Шана.
Также редакция Курсора сообщала, что о запрете на въезд хасидам также говорил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
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