СМИ: рф собирается использовать иранский спутник, чтобы шпионить за Украиной

Идет шестой месяц полномасштабной войны Украины против россии*, которая начала вторжение 24 февраля. И вот стало известно, что рф намерена шпионить за Украиной при помощи иранского космического спутника «Хайам».

Об этом пишет издание The Washington Post.

Отмечается, что спутник запустят с космодрома «Байконур» с помощью ракеты «Союз» уже девятого августа.

Иран собирается использовать спутник, чтобы следить за странами на Ближнем Востоке. Россия ж согласилась создать для него «Канопус-V» — систему с камерой очень высокого разрешения. Предполагается, что при ее помощи Тегеран сможет следить за всеми важными для него объектами в Персидском заливе.

Издание пишет, что рф сообщила Ирану о своих планах самостоятельно использовать спутник для наблюдения за целями на территории Украины.

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