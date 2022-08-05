СМИ: рф собирается использовать иранский спутник, чтобы шпионить за Украиной

Идет шестой месяц полномасштабной войны Украины против россии*, которая начала вторжение 24 февраля. И вот стало известно, что рф намерена шпионить за Украиной при помощи иранского космического спутника «Хайам».
Об этом пишет издание The Washington Post.
Отмечается, что спутник запустят с космодрома «Байконур» с помощью ракеты «Союз» уже девятого августа.
Иран собирается использовать спутник, чтобы следить за странами на Ближнем Востоке. Россия ж согласилась создать для него «Канопус-V» — систему с камерой очень высокого разрешения. Предполагается, что при ее помощи Тегеран сможет следить за всеми важными для него объектами в Персидском заливе.
Издание пишет, что рф сообщила Ирану о своих планах самостоятельно использовать спутник для наблюдения за целями на территории Украины.
Ранее наш сайт сообщал, что эксперт рассказал, сколько ракет уничтожило украинское ПВО с 24 февраля.
Также Курсор писал, что аналитик рассказал, почему владимир путин по-настоящему сошел с ума.
Еще напомним, что в ВСУ ответили, возможно ли еще одно наступление российских войск на Киев.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!