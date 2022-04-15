В Белгороде снова произошли взрывы: в сети показали видео с места событий

В российском городе Белгород за недели войны с Украиной прогремел не один взрыв. Более того, российская сторона сообщала об атаке украинских вертолетов.

Жители Белгорода снова сообщили о взрывах. На этот раз произошло, по словам очевидцев, два «хлопка». Они были слышны даже в центре города.

Местные жители сняли на видео происходящее. Предполагается, что сработала система ПВО.

Отметем, что украинская сторона не признает атаки на российской территории официально. Кроме того, предполагается, что это россия* сама устраивает подобные теракты, чтобы ускорить проводимую ею скрытую мобилизацию.

Ранее Курсор писал, что россия начала проведения терактов на своей территории, чтобы обвинить Украину.

Кроме того, редакция нашего портала сообщала, что украинские пилоты рассказали, что пережили в плену солдат рф.

Еще напомним, что в россии подтвердили, что крейсер «москва» затонул.